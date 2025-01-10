Завершивший карьеру певец Леонтьев не собирается в турне

Певец Валерий Леонтьев, ранее сообщивший о завершении карьеры, не собирается в турне. На вопрос, планирует ли Леонтьев проводить концерты или турне в 2025 г., директор артиста Борис Чигирёв ответил отрицательно.

"Валерий закончил карьеру, да. Предложения ему поступают, но он их не рассматривает", - сказал ТАСС Чигирёв.

Народный артист России Валерий Яковлевич Леонтьев родился 19 марта 1949 г. в селе Усть-Уса Коми АССР (ныне республика Коми). Как певец Леонтьев дебютировал в 1971 г. на региональном конкурсе в Воркуте c песней "Карнавал", где занял второе место. В день 75-летия артиста, 19 марта 2024 г., стало известно о завершении им карьеры. Хотя на новогодних корпоративах 2024/25 гг. он готов был выступить в России за $150 тыс. (15 млн руб.).