Названа дата оглашения приговора адвокатам Навального*

Стало известно, когда огласят приговор адвокатам Алексея Навального* Игорю Сергунину, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру.

Петушинский суд Владимирской области вынесет приговор через неделю, 17 января, сообщили РИА Новости в инстанции. Прокурор попросил для них сроки от 5 с половиной лет до 5 лет и 11 месяцев. Защита настаивает на оправдании.

Защитники Навального* задержаны осенью 2023 г. У всех них силовики провели обыски, также обыск прошел в адвокатской коллегии "Далет", где работает адвокат Ольга Михайлова, которая также защищала Навального*. Обыски и задержания могли быть связаны с новым уголовным делом об участии в экстремистском сообществе, выделенном из дела Навального*.

* Включен в список террористов и экстремистов