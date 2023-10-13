В Москве задержали трех адвокатов Алексея Навального. Речь идет о Вадиме Кобзеве, Игоре Сергунине и Алексее Липцере. У всех них силовики провели обыски, также обыск прошел в адвокатской коллегии "Далет", где работает адвокат Ольга Михайлова, которая также защищает Навального. РБК сообщает, что обыски и задержания могут быть связаны с новым уголовным делом об участии в экстремистском сообществе, выделенном из дела Навального.