Развивать "опорные города"? Утверждена новая Стратегия пространственного развития РФ

В России утверждена новая Стратегия пространственного развития до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Ее текст опубликован на сайте кабинета министров.

Одним из приоритетов станет создание системы опорных населенных пунктов, перечень которых утвердит Правительство. Они должны обеспечить "приоритетную концентрацию ресурсов", а их приоритетное развитие должно способствовать достижению национальных целей и обеспечению национальной безопасности. То есть "опорные" населенные пункты должны развивать прилегающие территории.

Приоритетными задачами развития опорных населенных пунктов станут строительство жилья, создание коммунальной и социальной инфраструктуры для привлечения кадров, развитие транспорта, расширение межрегиональных экономических связей. А улучшение качества жизни в них позволит решать актуальные задачи пространственного развития более крупных территорий — федеральных округов, Арктической зоны России и новых регионов. Об этой идее сообщалось еще в прошлом году. Качество жизни в них планируется существенно поднять - на 30% к 2030 году, а к 2036-му - на 60%.

При этом власти признают, что население продолжает концентрироваться в относительно крупных городах и городских агломерациях при сокращении населения малых городов и сельской местности. Причем наблюдается опасная закономерность: быстрее всего растут мегаполисы, медленнее - города с населением более 500 тыс. человек, а вот население городов с меньшим числом жителей сокращается, и чем меньше жителей, тем быстрее. Быстрее всего люди бегут из сел в Центральном и Северо-Западном федеральных округов. А вот на Кавказе сельское население растет.

В этих условиях в России огромное количесто трудовых мигрантов, наша страна на четвертом месте в мире. Также будет расти дефицит кадров (к 2030 году он может достигнуть 2 млн), однако перспективные места приложения труда могут не совпадать с территориями избыточной концентрации рабочей силы.

Надежды возлагаются на управление пространственным развитием с использованием единой цифровой платформы.

Минэкономразвития совместно с другими заинтересованными органами власти поручено в трехмесячный срок представить план мероприятий по реализации стратегии.

На прошлой неделе председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов снова подверг критике заявления о нехватке рабочих рук. Он считает, что причина в уравленческом абсурде. Так, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, 60% нового жилья стоит нераспроданным. Так зачем его строить еще больше? А ведь именно на стройки привлекается много мигрантов. Или, к примеру, в стране два-три миллиона охранников, которые не заняты никаким производительным трудом. Структура занятости деградировала. Кадров не хватает не от нехватки людей, а от нехватки перспективных сфер занятости, то есть стратегической занятости.

Ранее Крупнов назвал проект новой стратегии пространственного развития очередным бессмысленным документом. По его мнению, новая стратегия столь же невнятна, как и прошлая. В ней говорится обо всем и ни о чем конкретном. А опорные населенные пункты - это самом деле троянский конь в пространственном развитии страны.

"Оказывается, у нас не все населенные пункты являются опорными. В нашей ситуации выделяется две тысячи опорных пунктов, а остальные населенные пункты будут жить, как получится. В результате получится так, что они будут исчезать либо балансировать на грани исчезновения. И под все красивые слова верстается идея опорных населенных пунктов, которая будет не просто продолжать дело скукоживания пространства страны и сети населенных пунктов, но и в целом интенсифицировать этот процесс. Суть в том, что мы по-прежнему сдаем территории", - сказал Крупнов.

Напомним, прошлый вариант стратегии резко раскритиковала Общественная палата РФ. Она оторвана от потребностей людей на местах и ориентирована исключительно на точки роста - большие агломерации, зоны сырьевого развития или сельскохозяйственные зоны. Все остальное фактически брошено на произвол судьбы. К слову, новая стратегия производит такое же впечатление.