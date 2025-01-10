На Арамильском тракте в Екатеринбурге погибла 26-летняя водитель иномарки

Сегодня утром на 8-м км Арамильского тракта произошло ДТП, в результате которого погибла 26-летняя девушка, управляющая иномаркой. Подробнее об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

Трагедия произошла, когда девушка за рулем Chevrolet Aveo двигалась со стороны Кольцово в направлении Арамиля. Отмечается, что водитель превысила скорость и в какой-то момент потеряла контроль над управлением, в результате чего иномарка съехала с дороги и опрокинулась.

Девушка получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте происшествия.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают точные причины трагедии. В ходе судебно-медицинской экспертизы будет установлено, в каком состоянии находилась водитель в момент автоаварии. По данному факту проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает всем водителям о необходимости выбора скорости, соответствующей текущим погодным условиям, чтобы минимизировать риск подобных трагедий.