Новый пакет санкций против России ввела Япония

Новые санкции против 11 физических лиц, 51 юридического лица и 3 банков из России ввело правительство Японии. Как пишет ТАСС, также ограничения ввели в отношении десятков компаний и одного физлица из восьми стран мира.

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Кроме того, японский кабмин решил запретить экспорт в Россию 335 видов товаров, в том числе деталей для спецтехники, малолитражных мотоциклов и инструментов.

Санкции предполагают заморозку активов (в случае их обнаружения) генерального директора "Алросы", первого заместителя гендиректора госкорпорации "Ростех", главы "ПСВ Технологии", вице-президента ЦМРБанка, гендиректора логистической компании Novelco, главы "Электромашины" и других.

Среди организаций под санкции попали Московский институт теплотехники, НПО машиностроения, Алексинский химкомбинат, КБ "Турбина", Всероссийский научно-исследовательский Институт радиотехники, а также другие компании.

В отношении еще 22 компаний и организаций из России вводятся экспортные ограничения. Такие же меры касаются 31 компании из Китая, по одной - из Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Киргизии, Таиланда и Турции.

С начала специальной военной операции Япония вводила уже несколько пакетов санкций.

В конце декабря замглавы МИД РФ Андрей Руденко на встрече с японским послом в Москве Акирой Муто заявил, что возобновление диалога между странами возможно только при пересмотре Токио антироссийского курса.

Новые санкции против российской экономики объявит на днях и действующий президент США Джо Байден.

Под санкции могут попасть компании "Роснефти", "Сургутнефтегаза" и "Лукойла". "Башнефть", "Татнефть", "Газпромнефть" — в меньшей степени, потому что они работают в основном на внутреннем рынке.