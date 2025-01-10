10 Января 2025
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Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин хочет разобраться в деле силовика, насмерть сбившего женщину в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин намерен разобраться в ситуации, которая произошла в Екатеринбурге с участием высокопоставленного силовика.
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Ранее в эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в столице Урала высокопоставленный полицейский наехал на женщину, когда парковал машину во дворе дома. От полученных травм женщина скончалась. Сейчас расследуется уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"В сюжете критикуется избранная следствием в отношении фигуранта мера процессуального принуждения как несоразмерная тяжести совершенного преступления", - сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования данного дела.

В полиции ранее заявляли, что офицер, находившийся за рулем, был на выходном, без форменной одежды и обмундирования. Он прошел проверку на опьянение, которая показала, что мужчина был трезв. Теперь силовику может грозить до 5 лет лишения свободы.

Теги: дело, Бастрыкин, СК, полицейский, Екатеринбург


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