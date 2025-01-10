Трамп: в США уже готовятся ко встрече с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, что встреча с Владимиром Путиным уже запланирована. Об этом он сообщил на встрече с журналистами в своей резиденции во Флориде, пишет Lenta.ru.

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По словам политика, стороны занимаются подготовкой к переговорам.

При этом Трамп не ответил на вопрос о том, будет ли трехсторонняя встреча лидеров США, России и Китая. По его словам, это будет ясно позже.

Седьмого января избранный президент США заявил, что хотел бы провести переговоры с Путиным в ближайшие полгода.

Политик также добавил, что знает о готовности российского лидера к контактам с ним.

"Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа (даты инаугурации — прим. "Ленты.ру")", — сказал он.

Накануне пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент будет только приветствовать желание Дональда Трампа связаться с ним после своей инаугурации 20 января.

Песков напомнил, что президент неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и о необходимости этого диалога.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Трамп начал новый срок совсем нескучно. Он уже одержал несколько важных виртуальных побед своими идеями "переделать мир", хоть они и нереальны.

Медведев также высказался о конфликте на Украине. По его словам, успех Трампа в его урегулировании сомнителен. США живет "своей неспешной жизнью". Поэтому новый президент США решил переделать мир.

Ранее Медведев заявил, что дружбы между Россией и США в ближайшие 100 лет не предвидится. При этом он отметил, что воевать друг с другом накладно во всех отношениях: прямой конфликт точно перерастет в мировую ядерную войну.

Поэтому, по его мнению, России нужно просто игнорировать США.