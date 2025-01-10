Москалькова обнародовала список имен 517 граждан, пропавших в Курской области

Местонахождение 517 жителей Курской области остается неизвестным.

Как сообщила в Telegram уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, с ними долгое время не могут выйти на связь их родные и близкие. Их имена уполномоченный опубликовала в Telegram. Граждан разыскивают по обращениям, поступившим в адрес Москальковой.

В обнародованном документе содержатся имена, даты рождения, а также адреса, по которым должны были бы находиться граждане. Большинство из них в Суджанском районе. Самый младший в списке – 2023 года рождения. Также среди пропавших есть куряне, которым более 90 лет.

Москалькова призвала всех, кому известно о судьбе пропавших, сообщить по номеру телефона "горячей линии" или через электронную форму на сайте омбудсмена.

Ранее Москалькова заявила, что установлены 23 россиянина, которых вывезли с территории Курской области на Украину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.