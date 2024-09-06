В метро Екатеринбурга хотят ввести кэшбэк при оплате по биометрии

В екатеринбургском метрополитене могут ввести систему кэшбэков при оплате проезда по биометрии. Об этом на полях ВЭФ сообщил гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.

По его словам, подобная система уже успешно показала себя в Казани. Там пассажирам возвращается 15 рублей за каждую поездку, оплаченную "лицом". Технология позволяет развиваться сервисам ЦБТ, а горожанам дарит приятный бонус. Помимо Екатеринбурга кэшбэк планируют ввести в метрополитене Нижнего Новгорода и Самары, передает слова Поволоцкого Telegram-канал "Подземка Екатеринбург".

Ранее мы сообщали, что оплата проезда в Екатеринбургском метрополитене по биометрии станет доступна уже этой осенью. В тестовом режиме систему запустят на станции "Чкаловская". Однако для оплаты, пассажиры также должны зарегистрироваться в специальном приложении.

До этого заместитель гендиректора ЦБТ Дмитрий Тер-Степанов заявлял, что в биометрии нет ничего секретного.