России требуется 500 миллиардов рублей на выкуп самолетов

России требуется 500 мдрд руб. на выкуп 24 авиалайнеров в ближайшее время.

Как заявил специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов, всего отрасли не хватает около 700 самолетов.

По его словам, за счет средств бюджета, через ГТЛК, выкупаются те лайнеры, которые уже находились в парке отечественных авиакомпаний, их выкупают у западных собственников.

"Часть самолетов не планировалось изначально выкупать, но сейчас передумали из-за дефицита воздушных судов", - указал Герасимов. Отмечается, что каждый самолет стоит около 100 млн долларов, выкупить все 700 не представляется возможным.

"Что касается производства отечественных самолетов, Мишустин говорил, что к 2030 году мы произведем тысячу самолетов, за два года мы произвели один", - отметил специалист, сообщает НСН.

Ранее сенатор Алексей Синицын заявил, что россияне не замечают, что авиаперевозки стали доступнее, что это поручение президента из послания Федеральному собранию начало исполняться, хотя прошло уже четыре месяца. При этом, по данным Росстата, в первом полугодии 2024-го перелеты по России подорожали на 31%, это происходит, в том числе, из-за удорожания покупки и ввоза в Россию запчастей для импортных самолетов.