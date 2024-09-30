В Тюмени с 10 сентября разыскивают пенсионерку: женщина ушла в лес за груздями и заблудилась

В Тюмени ведутся поиски 82-летней пенсионерки Нины Кугаевской, которая отправилась за груздями 10 сентября. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт" Тюменской области, женщина потерялась на болотах, недалеко от остановки "Росинка" Малозоркальцевского сельского поселения Тобольского района.

Вечером 10 сентября женщина позвонила внучке, сообщила, что вокруг нее болото, и что из-за боли в ноге она не может самостоятельно передвигаться. К поиску пенсионерки подключились ее родственники и службы (МВД, ТОСЭР, МЧС). Поисковые мероприятия продолжались всю ночь, но, к сожалению, результатов не принесли.



Утром 11 сентября 2024 года телефон женщины отключился, и больше связаться с ней не было возможности.

В настоящий момент женщина до сих пор не найдена.