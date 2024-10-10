10 Октября 2024
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Фото: Поисковый отряд &quot;ЛизаАлерт&quot; Тюменской области

В окрестностях Тобольска нашли тело пропавшей 82-летней пенсионерки

В окрестностях Тобольска нашли тело пропавшей 82-летней пенсионерки Нины Кугаевской. Информацию о смерти женщины подтвердили в поисковом отряде "ЛизаАлерт", передает корреспондент Накануне.RU.

Тело женщины было найдено 9 октября, спустя почти месяц безрезультатных поисков. Накануне родственники погибшей обнаружили ее личные вещи.

Вечером 10 сентября женщина позвонила внучке, сообщила, что вокруг нее болото, и что из-за боли в ноге она не может самостоятельно передвигаться. К поиску пенсионерки подключились ее родственники и службы (МВД, ТОСЭР, МЧС). Поисковые мероприятия продолжались всю ночь, но, к сожалению, результатов не принесли.

Утром 11 сентября 2024 года телефон женщины отключился, и больше связаться с ней не было возможности.

Отметим, что погибшая являлась матерью тренера сборной Тюменской области по биатлону Максима Кугаевского.

Теги: пенсионерка, лес, поиски, Лиза Алерт, Нина Кугаевская


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