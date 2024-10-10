В окрестностях Тобольска нашли тело пропавшей 82-летней пенсионерки

В окрестностях Тобольска нашли тело пропавшей 82-летней пенсионерки Нины Кугаевской. Информацию о смерти женщины подтвердили в поисковом отряде "ЛизаАлерт", передает корреспондент Накануне.RU.

Тело женщины было найдено 9 октября, спустя почти месяц безрезультатных поисков. Накануне родственники погибшей обнаружили ее личные вещи.

Вечером 10 сентября женщина позвонила внучке, сообщила, что вокруг нее болото, и что из-за боли в ноге она не может самостоятельно передвигаться. К поиску пенсионерки подключились ее родственники и службы (МВД, ТОСЭР, МЧС). Поисковые мероприятия продолжались всю ночь, но, к сожалению, результатов не принесли.



Утром 11 сентября 2024 года телефон женщины отключился, и больше связаться с ней не было возможности.

Отметим, что погибшая являлась матерью тренера сборной Тюменской области по биатлону Максима Кугаевского.