Российский певец Shaman разводится

Певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил о разводе со своей женой Еленой.

"Родные, мы с Еленой – очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод – наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид", - написал Дронов в своем telegram-канале.

Иных подробностей певец не привел.

32-летний Дронов женился на менеджере Елене Мартыновой в 2017 году, она старше его на 14 лет, они пробыли в браке семь лет. И это уже второй развод артиста, известного своими патриотическими композициями. С первой женой — преподавательницей вокала Мариной Рощупкиной — певец развелся из-за ее нежелания переезжать в Москву.