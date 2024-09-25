Начальником ОВД Ревды стал главный свердловский борец с мошенниками

В свердловском гарнизоне полиции произошли кадровые перестановки. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, подписан приказ о назначении подполковника полиции Артема Лаздыня на должность начальника ОВД Ревды.

До этого с февраля 2020 года Лаздынь возглавлял отдел по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области. К исполнению служебных обязанностей в новом качестве Артем Лаздынь приступит 1 октября текущего года.

"По поручению генерала Мешкова личному составу его представят в торжественной обстановке представители руководства Главка. Подполковник Лаздынь – коренной уралец. Родился в Свердловске в 1981 году. В 2005 году после окончания вуза поступил на службу в систему МВД, где преданно и с полной самоотдачей трудится, защищая интересы законопослушных граждан, вот уже более 19 лет.

Работал оперуполномоченным в УБОПе, в угрозыске Чкаловского РУВД, в "горячей точке". Награжден ведомственными медалями "За отличие в службе" 3 и 2 степени. Женат, воспитывает двух детей. С его участием раскрыты десятки резонансных преступлений. Офицер очень ответственный, открыт для диалога со СМИ и иными институтами гражданского общества, и, безусловно, достойный для выдвижения на вышестоящую должность. Уверен, жители Ревды почувствуют уже в ближайшее время ветер перемен. Пожелаем ему удачи", - отметил полковник Горелых.

Напомним, что в 2022 году при участии Лаздыня свердловские полицейские накрыли крупный колл-центр мошенников, "работавший" по всей России.