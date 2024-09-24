Район Перми остался без электричества из-за технологического нарушения

Часть домов в Индустриальном районе Перми осталась без света. Об инциденте сообщил глава городу Эдуард Соснин, передает корреспондент Накануне.RU.

Предварительная причина — технологическое нарушение в распределительной сети.

Оперативно-выездные бригады пермского филиала "Россети Урал" оперативно устранили проблему. Сейчас электричество подано в 80% домов, на ряде трансформаторных подстанций необходимо провести переподключение — энергетики в течение часа проведут все необходимые работы в оставшихся домах.

Специалисты ПАО "Т Плюс" также привлечены к работам, их аварийная служба проводит работы на тепловых пунктах для запусков насосов отопления.