Лукашенко собрался готовиться к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что стране следует готовиться к войне. 24 сентября во время рабочей поездки в Брестскую область он посетил 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский.

"Старая формула: хочешь мира – готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не собираемся воевать, не хотим воевать. Те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было. Какой бы ни была острой обстановка вокруг Белоруссии, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны", - приводит пресс-служба белорусского лидера его слова.

Глава государства констатировал, что современная война - это война беспилотников.

"Сейчас мы все видим, что без БПЛА нет войны. Уже начинают беспилотниками гоняться за солдатом", - отметил он.