02 Сентября 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Российские учителя работают в среднем на 1,65 ставки - опрос

Средняя нагрузка российского учителя составляет 30 часов в неделю, то есть примерно 1,65 ставки. Такой результат получился в результате опроса более 1000 учителей, который был проведен в канун Дня знаний в телеграм-канале лидера движения "Родная школа", члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Алексея Савватеева.
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Характерно, что средняя величина нагрузки совпадает с медианной. Это означает, что повышенная нагрузка учителей в России носит массовый характер и не относится только к каким-то отдельным регионам, которые и завышают среднюю величину.

Также интересно, что средняя величина бесполезной с точки зрения учителей нагрузки составила почти 7 часов в неделю, а медианное значение - 5 часов. То есть примерно пятую часть своего рабочего времени учителей нагружают никому не нужной работой. При этом существенное превышение среднего значения над медианным говорит о том, что распределение по школам и регионам неравномерное. Где-то бесполезной работы немного, а где-то директора просто "бесчинствуют".

Савватеев делает вывод, что 30 аудиторных часов в неделю в среднем на одного учителя – это катастрофа. Потому что 18 часов аудиторной нагрузки по факту выливаются в 40 часов реальной педагогической нагрузки. А значит, 30 часов "номинала" - это более 60 часов в реальности. В итоге учителя для полноценной подготовки к урокам просто физически не имеют достаточного времени, и качество образования неизбежно падает. Тем более с учетом бесполезной работы, которая только отвлекает от дела.

"Естественный вывод – необходимо повышать зарплаты учителям, так чтобы приемлемый для жизни уровень зарплаты можно было получить, работая на 1 ставку (профессионалы сходятся во мнении, что это максимум 1,2 ставки). Ведь не от хорошей жизни учитель берет сверхнагрузку!" - заключил эксперт.

Напомним, средняя величина начисленной зарплаты учителя в России в 2023 году составила 55 тыс. рублей, а медианная - 43 тыс. В расчете на одну ставку "чистыми" (при средней нагрузке 1,65 ставки) это 29 тыс. и 23 тыс. рублей. соответственно. Савватеев говорит, что эта зарплата "несовместима с жизнью" и это позор для страны, которая не может обеспечить нормальную зарплату людям, которые обучают будущие поколения.

Данные почти совпадают с теми, которые приводил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его данным, российские учителя в среднем работают на 1,8 ставки. В 2020 году председателя Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Куприянова говорила, что это 1,7 ставки. А в 2019 годы тогдашний министр просвещения Ольга Васильева заявила, что средняя нагрузка учителей должна составлять 1,23 ставки. Из чего явствует, что она намного больше. При этом нынешний министр Сергей Кравцов этого "не видит".

Теги: школа, учитель, образование


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