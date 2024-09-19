Исход детей из школ? За 8 лет число детей, учащихся вне школ, выросло в 10 раз

С 2016 года количество детей, учащихся вне школ, увеличилось в 10 раз, сообщили исследователи Московского городского педагогического университета (МГПУ), проанализировавшие статистику Минпросвещения.

Если 8 лет назад всего таких детей было всего 18 тыс., то сегодня их 175 тыс., или 1% от общего количества учеников. Наибольший скачок произошел в условиях введенного дистанта 2021 году, но и после этого рост продолжился. Так, в прошлом году произошло увеличение еще на 20 тыс. детей, которые не ходят в школу, приводит данные "Коммерсант".

Закон предусматривает четыре иные формы образования: заочное, очно-заочное, семейное образование и самообразование. Наиболее популярным является семейное образование. Многие занимаются сами по учебникам, современным или советским, многие - в онлайн-школах, есть и семейные школы, когда родители объединяются и преподают предметы своим детям или нанимают репетиторов для этих небольших групп.

Первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ, многодетный отец Павел Пожигайло уверен, что родителей подталкивает к альтернативным формам образования существующая система поступления в вузы. Обычная школа не дает хороших знаний и возможности качественно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

Профессор Евгений Белый не исключает, что детей, учащихся вне шол, еще больше. Причины: травля в школе, потеря времени, необходимость все равно нанимать школьникам репетиторов.

"Родители видят, что школы, как правило, не дают знаний, необходимых для успешной сдачи ЕГЭ и поступления в солидный вуз, а выполняет зачастую функции камеры хранения. Если все равно приходится тратиться на репетиторов, то зачем нужна школа?" - пишет профессор.

Он считает, что проблем с социализацией у таких детей нет, поскольку к альтернативным формам обучения обычно прибегают родители, которые много времени уделяют своим детям. Они записывают детей в кружки, секции, художественные студии и т.п., где есть общение со сверстниками по интересам.

Можно добавить, что еще более 200 тыс. детей в России учатся в частных школах.