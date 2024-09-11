11 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Суд вновь удовлетворил иск о передаче государству завода "Исеть"

В Екатеринбурге Ленинский суд при повторном рассмотрении вновь удовлетворил иск Генпрокуратуры России и передал в доход государства завод электрических соединителей "Исеть", который ранее принадлежал бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину.

Большинство ходатайств защиты, в том числе о переносе заседания из-за отсутствия Гайсина по состоянию здоровья, были отклонены. Адвокат бывшего парламентария Сергей Савосько заявил, что планирует обжаловать решение суда, сообщает "Интерфакс".

Напомним, весной 2023 года суд отстранил Малика Гайсина от управления заводом "Исеть". Этому предшествовал арест свердловского бизнесмена. Причиной претензий силовиков стало то, что завод "Исеть" якобы сорвал гособоронзаказ.

Суть обвинения сводилась к тому, что Гайсин выдал займы подконтрольным организациям на 333 млн руб. под проценты и тем самым пытался похитить средства предприятия. Имущество завода решили изъять в счет государства. Сам Гайсин вину отрицал и заявлял о "рейдерском захвате", за которым якобы может стоять замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Теги: Исеть, суд


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