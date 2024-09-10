Уроженец Урая Руслан Кухарук: "Зная специфику жизни на Севере, буду работать для людей"

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утвердили уроженца Урая и экс-мэра Тюмени Руслана Кухарука главой нефтяной житницы страны. В своей работе руководитель региона намерен ориентироваться на мнение людей и личное знание специфики жизни на Севере. Подробнее – в материале Накануне.RU.

Руслан Кухарук родился 8 мая 1979 г. в Урае. В 1996 г. закончил с золотой медалью гимназию. В 2001 г. с отличием окончил Тюменский государственный университет по специальности "Юриспруденция". До 2011 г. работал в департаменте имущественных отношений Тюменской области. Затем возглавил департамент земельных отношений и градостроительства мэрии Тюмени. 29 сентября 2016 г. назначен заместителем главы администрации Тюмени. С 31 мая 2018 г. – и.о. мэра Тюмени. 8 октября 2018 г. единогласно избран на этот пост. С 30 мая 2024 г. – и.о., с 8 сентября – губернатор Югры. Женат, воспитывает двоих детей.

Согласно закону, губернатора Югры утверждают депутаты, выбирая из списка, внесенного в окружной парламент. Заседание думы, в результате которого Кухарук избавился от приставки "исполняющий обязанности", состоялось в Ханты-Мансийске 8 сентября, на котором политик выступил с докладом.

"Хорошо знаю, какие задачи и сложности есть у тех, кто работает на местах, и насколько от местных администраций зависит благополучие и комфорт жителей. В первый день моей работы в Югре договорились за летний период посетить все города и районы округа. 24 дня в пути, более 50 часов общения с жителями, 140 посещенных объектов. Благодарю тех, кто работал вместе со мной: глав и местные администрации, депутатов всех уровней и сенаторов. Говорю спасибо вам, югорчанам, за обратную связь, предложения и помощь в формировании нашего рабочего маршрута, за слова, которые звучали на наших встречах: "Добро пожаловать домой"", - сказал Кухарук.

Говоря о результатах своей работы, Руслан Кухарук привел ключевые вопросы, поставленные жителями и первоочередные решения по ним.

"Один из главных запросов – переселение из аварийного жилья. Считаю основным механизмом решения этой проблемы – запуск новой региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда. Она позволит ликвидировать около 700 тыс. кв. м аварийного жилья, жилищные условия улучшат более 38 тыс. югорчан", - сказал Руслан Кухарук.

Будущим региона и страны Руслан Кухарук счел детей, для раскрытия умственного потенциала которых важно создавать условия в образовании, творчестве, науке и спорте.

"Государственная служба – в первую очередь, служение людям. На этом строю свою работу. Готов работать для людей, готов служить Югре", - сказал Кухарук.

В результате голосования 33 депутата из 36 высказались в пользу Руслана Кухарука, решение было принято. Чуть позже состоялась инаугурация нового руководителя региона. На ней присутствовали уральский полпред Владимир Якушев, губернаторы Тюменской области, Ямала, Свердловской области, сенаторы и депутаты, представители органов местного самоуправления, руководители предприятий, общественники, молодежь и деятели культуры. В поздравительной речи Владимир Якушев отметил, что новый губернатор Югры – опытный управленец и понимает значимость командной работы.

"Руслану Николаевичу совместно с командой автономного округа необходимо активно включиться в работу. Учитывая те направления, которые отмечены президентом России до 2030 года", - отметил Владимир Якушев.

Губернатор Тюменской области Александр Моор напомнил о работе Руслана Кухарука в Тюмени, сообщив, что политик прошел все ступени муниципальной и государственной службы.

"Руслан Николаевич – энергичный, креативный, эффективный и неравнодушный человек. За 101 день мы наблюдали, как вы встречались с югорчанами. И ваша открытость к диалогу и ответственность в принятии важных управленческих решений привела вас к вступлению в должность губернатора Югры", - сказал Моор.

С поздравительной речью выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Мы рассчитываем, что традиции конструктивного сотрудничества между Свердловской областью и Югрой сохранятся. Наши регионы выступают не только добрыми соседями, но и надежными деловыми партнерами. Уверен, что копилка ваших личных достижений в виде школьной золотой медали и красного вузовского диплома пополнится еще и отличными оценками жителей автономного округа", - сказал Куйвашев.

Член президиума совета при президенте России по развитию местного самоуправления, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что рабочие поездки по муниципальным образованиям Югры показали вам, что многое уже сделано.

"Но предстоит сделать еще больше. Югорчане, которые увидели вас вживую, поняли, что вы открыты к диалогу и будете совместно с региональной командой менять жизнь людей к лучшему", - сказала Гусева.

Политолог Александр Безделов обратил внимание на то, что за Руслана Кухарука проголосовали 33 депутата окружной думы, что является "невиданным консенсусом в региональной думе не самого простого региона".

"С его пришествием завершился многолетний конфликт региональных властей с ЛДПР – второй партией региона. И это кейс непосредственно губернатора, а не внутриполитического блока, который решился благодаря его тюменским корням", - пишет Безделов в своем Telegram-канале.

Политолог отдельно обратил внимание на "необычно широкий круг общения нового губернатора" – от мэра Тюмени из 1990-х Степана Киричука до тюменского экс-вице-губернатора Сергея Сарычева и экс-главы Ямала Юрия Неелова и губернаторов – соседей – Александра Моора, Дмитрия Артюхова и Евгения Куйвашева.

"Это говорит о способностях нового губернатора к компромиссам, а это, в свою очередь, и потоки информации, и дополнительные возможности для решения политических вопросов. Да и не только политических. Другими словами, 101 день работы и избрание показали, что Руслан Кухарук не только, как все думали, исключительно менеджер, но и довольно эффективный политик", - пишет Александр Безделов.

Почетный член окружной Общественной палаты Станислав Кононенко отметил, что Югру под руководством Руслана Кухарука ждет большое будущее.

"Руслан Николаевич понимает ситуацию, понимает, чем живут люди, и знает их потребности. Югру ждет большое развитие", - сказал Кононенко.

Председатель союза ветеранов округа Александр Громут считает, что главными качествами нового руководителя региона являются умение слышать и реагировать. Общественник уверен, что все обращения земляков к главе региона будут проработаны.

"Он – югорчанин. Он здесь родился. Его правильно принимает население. Задача громаднейшая – не остановиться на достигнутом и идти вперед. А югорчане будут в этом помогать", – сказал Громут.