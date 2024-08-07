Никита Белых устроился в Перми на кондитерскую фабрику

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых получил пост в АО "Кондитерская фабрика "Пермская"".

Белых стал замгендиректора по корпоративным вопросам, знает источник "Ъ-Прикамье".

В 2018 г. Белых приговорили к восьми годам исправительной колонии строгого режима со штрафом по делу о взяточничестве. Задержали главу региона в 2016-м: в ресторане торгово-офисного центра Lotte Plaza на Новом Арбате, при получении меченых 100 тыс. евро. За время следствия и отбывания срока у экс-губернатора нашли заболевание мозга, а еще он женился.

Позже Белых обвинялся в превышении полномочий и злоупотреблении полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК). Уголовное дело в Кирове рассматривали в 2022 г., в 2023 г. Белых приговорили к двум с половиной годам лишения свободы – суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями (и при этом оправдал в части превышения полномочий). Но за решетку Белых не отправился по двум причинам: во-первых, от наказания экс-губернатора освободили по истечению срока давности; во-вторых, он уже находился в колонии – отбывал восьмилетний срок по делу о взяточничестве. В июне Белых вышел из колонии.