В Югре следователи выяснят, почему ребенку-инвалиду отказали в посещении аттракционов

В Урае следователи выяснят, почему в парке не пустили на аттрацион ребенка-инвалида. Такой оказалась их реакция на публикации об этом в СМИ.

"С целью установления объективных обстоятельств ситуации, проверки доводов мамы ребенка руководителем следственного управления поручено провести процессуальную проверку по данному сообщению. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает югорское окружное управление СКР.

В Урае восьмилетнего ребенка-инвалида не пустили на аттракционы в Парке культуры и отдыха. В правилах посещения парка люди, с ограниченными возможностями здоровья названы "физически неполноценными лицами" Накануне.RU связалось с мамой девочки, не допущенной к аттракционам. Она подтвердила, что, несмотря на купленные билеты, ее ребенку было отказано в посещении качелей и каруселей. В частности, девочку не допустили ни на "Колесо обозрения", ни на "Железную дорогу". Также девочку не пустили на аттракционы "Вальс", "Солнышко", "Медузу", "Юнгу", "Колокольчик", "Зоокарусель". Какое именно заболевание у ребенка, не уточняется. В администрации Урая сообщили, что сожалеют о случившемся, и что формулировку отказа считают дискриминационной.