07 Августа 2024
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Lisi Niesner

Россия попросила Иран о сдержанном ответе на убийство Хании

Президент России Владимир Путин попросил верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи сдержанно отреагировать на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Тегеран обвиняет в этом власти Израиля. Как сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных иранских источников, российский лидер через секретаря Совбеза, экс-министра обороны России Сергея Шойгу посоветовал воздержаться от нападений на мирных жителей Израиля. Визит Шойгу был одним из нескольких способов, которые РФ использовала, чтобы донести до Ирана "необходимость сдержанности".

При этом Иран попросил у России поставить ему истребители Су-35.

6 августа два иранских источника The New York Times заявили, что Россия уже начала поставки Ирану радаров и оборудования для систем ПВО.

Шойгу 5 августа встретился в Тегеране с новым президентом страны Масудом Пезешкианом и главой Генштаба Ирана генералом Мохаммадом Багери. Шойгу подтвердил журналистам, что в ходе его визита в Иран обсуждалась в том числе смерть Хании.

Теги: Иран, Путин, ХАМАС


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