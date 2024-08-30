30 Августа 2024
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Фото: пресс-служба &quot;Славнефть-Мегионнефтегаза&quot;

В Мегионе появилась многофункциональная спортплощадка для детей и взрослых

Многофункциональная спортивная площадка открылась на территории гимназии № 5. Новый объект спортивной инфраструктуры не имеет аналогов в Мегионе. Проект реализовал "Славнефть-Мегионнефтегаз" по программе социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

"Современная образовательная среда – это не только хорошо оснащенные классы и цифровые технологии. Это еще и условия для разностороннего развития детей, в том числе для круглогодичных занятий физкультурой и спортом. Мы очень рады, что теперь у нас есть такая прекрасная многофункциональная площадка. Уверена, что она будет востребована как нашими учениками, так и другими жителями Мегиона", – поделилась директор гимназии № 5 г. Мегиона Вита Подлиповская.

Новая спортплощадка включает в себя поле для мини-футбола, волейбольную и баскетбольную площадки, оборудованную современными уличными тренажерами зону для воркаута. Также есть беговая дорожка, которая зимой превращается в лыжную трассу, и участок, где можно устроить полосу препятствий. Приобретены мобильные трибуны для зрителей, смонтирована система освещения, благоустроена прилегающая территория.

"Мы строим стадионы, создаем спортивные школы, открываем воркаут площадки, поддерживаем крупные детские и молодежные турниры. Все для того, чтобы у жителей регионов, где "Газпром нефть" ведет свою деятельность, были возможности для бесплатных тренировок, чтобы доступный спорт формировал и развивал культуру здорового образа жизни. И мы рады, что благодаря компании "Славнефть-Мегионнефтегаз" в Мегионе также появилась новая многофункциональная площадка для любительского спорта. Это не просто спортивный кластер, а современное общественное пространство, где предостаточно активностей для детей и взрослых. И, что важно, заниматься спортом люди смогут на свежем воздухе и круглогодично", – отметила директор программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярина Сугакова.

(2024)|Фото: пресс-служба "Славнефть-Мегионнефтегаза"

Мини-стадион предназначен не только для школьных уроков физкультуры. Фактически это новое общественное пространство, доступное для всех мегионцев. В дальнейшем на площадке планируется проводить также городские спортивные мероприятия.

"На протяжении всей своей 60-летней истории "Мегионнефтегаз" активно участвовал в социальном развитии Мегиона и всегда был надежным партнером муниципалитета в реализации значимых инфраструктурных проектов. В этом году благодаря программе "Родные города" возможностей для улучшения городской среды стало гораздо больше, – уверен генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Александр Баринов. – При этом мы сохраняем основной вектор социальной политики, отдавая приоритет спортивной и образовательной сфере. Яркий пример – реконструкция единственной в Мегионе детской школы искусств. Скоро она превратится в безбарьерное образовательно-культурное пространство, где будет комфортно в том числе ребятам с ограниченными возможностями здоровья".

Теги: Славнефть-Мегионнефтегаз, Родные города, Газпром нефть


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