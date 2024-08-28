Топливный склад загорелся в Ростовской области в результате атаки БПЛА

Пожар произошел на топливном складе в Каменском районе Ростовской области в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, около 3 часов ночи в Ростовской области было сбито четыре БПЛА. Пострадавших нет, угроза распространения огня на жилые дома отсутствует.

Напомним, с 18 августа в городе Пролетарске Ростовской области не могут потушить нефтебазу, которая загорелась после атаки беспилотников. Местные СМИ пишут, что жители города жалуются на едкий дым и черную пыль. Сообщалось, что жители Пролетарска бросают свои дома и уезжают. Однако глава администрации Максим Толпинский заявлял, что никакой эвакуации нет, "никуда никто не бежит".