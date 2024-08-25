Зеленский: Киев не отдаст территории ради окончания конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не станет "разменивать территории на мир". Киев не будет останавливать боевые действия по линии фронта и отдавать территории ради окончания конфликта.

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Зеленский добавил, что все действия Украины направлены на то, "чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру", пишет РБК.

Ранее стало известно, что Зеленский решил пойти на атаку Курской области якобы для того, чтобы отвлечь внимание и сбежать из Украины. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он предположил, что режим Зеленского будет полностью исчерпан к октябрю по многим показателям: политэкономическим, финансовым, военным, логистическим.