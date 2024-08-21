Уволен директор Краснокутского летного училища Караман

Уволен директор Краснокутского летного училища Александр Караман.

Это связано с результатами проверки Ространснадзора, который ранее выявил в саратовском филиале Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) факты полетов на самолетах с просроченными компонентами. Борты допускались к полетам без прохождения необходимого техобслуживания. Так, регулярно не выполнялся контроль сроков замены компонентов с ограниченным ресурсом.

В результате 18 учебно-тренировочных самолетов Cessna-172S несколько лет летали с просроченными топливными шлангами, что подвергало неоправданному риску жизни курсантов и инструкторов. Караман подтвердил информацию о своем увольнении.

В начале года его выдвигали в ректоры УИГА. С соответствующей просьбой к бывшему министру транспорта Виталию Савельеву обращался губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Глава региона назвал Карамана профессионалом и ответственным руководителем, сообщает в Telegram "Авиаторщина".