19 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

В Североуральске пенсионеру вернут деньги, переведенные мошенниками на чужой счет

В Иркутской области суд обязал гражданина выплатить пенсионеру из Североуральска 181 тыс. рублей, которые поступили на его счет не без помощи мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в ноябре прошло года, когда местному пенсионеру позвонили лжесиловики и, введя в заблуждение, похитили у него 181 тыс. рублей. Позднее уже настоящие правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба). В ходе расследования они нашли лицо, на банковскую карту которого и были перечислены средства.

Прокуратура Североуральска в интересах потерпевшего пенсионера обратилась в Братский городской суд Иркутской области с иском, в котором требовала взыскать с владельца карты сумму неосновательного обогащения в размере 181 тыс. рублей. Суд встал на сторону уральца и взыскал с местного жителя указанную сумму. Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, что похожий случай произошел в мае 2023 года в Первоуральске. Оказалось, мужчина оформил на свое имя банковскую карту, после чего за денежное вознаграждение передал ее третьим лицам. В один прекрасный день уралец узнал, что ему придется выплатить 200 тыс. рублей пенсионерке, которую обманули мошенники. Именно эта сумма была переведена ему на счет, доступа к которому он больше не имел.

Теги: Североуральск, мошенники, пенсионер, счет


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