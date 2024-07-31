31 Июля 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

СК: прикуривший сигарету от Вечного огня в Ревде был пьян

Следственный комитет начал проверку после возможного осквернения символа воинской славы на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось вечером 30 июля в Ревде. По предварительным данным, местный житель в состоянии опьянения, находясь в местном Парке Победы, прикурил сигарету от Вечного огня.

Сейчас выясняются все обстоятельства. Будут установлены и опрошены очевидцы. В ведомстве заверили, что инциденту будет дана надлежащая правовая оценка.

На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как сообщили Накануне.RU в СКР, речь может идти о статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма). Глава федерального ведомства поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки.

Напомним, также в обстоятельствах инцидента в Парке Победы в Ревде разбирается прокуратура.

Теги: Вечный огонь, Ревда, СК, проверка


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