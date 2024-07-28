Крупные водохранилища сбрасывают воду в Челябинской области. Могут произойти подтопления

Из-за трехдневного ливня водохранилища в Челябинской области заполнены до отметки, после которой вода может угрожать объектам инфраструктуры. Из-за этого принято решение спускать воду ниже по течениям рек.

Чтобы избежать перелива Шершневского водохранилища, решено сбрасывать до 60 кубометров в секунду по руслу реки Миасс. Жителей призывают соблюдать осторожность вблизи водоемов: возможен выход реки Миасс из берегов. Об этом сообщает министерство экологии региона.

Также в Миасс будут спущены излишки воды Иремельского водохранилища, которое также наполнено ливнями до тревожных отметок. Администрация города Миасса сообщила, что начался контролируемый сброс воды через гидротехнические сооружения Городского и Поликарповского прудов.

"Из-за сброса воды в зону подтопления могут попасть дома, расположенные вдоль реки Миасс: в Южной части города, в районе Поликарповского пруда и в посёлке Тургояк", - предупредили в городской администрации.

Напомним, с начала ливней на Южном Урале произошло несколько инцидентов, связанных с подтоплениями из-за дождевого паводка. Вчера из-за обильных осадков, переполнения технического водоема и русла реки Еманжелинка произошло подтопление садовых участков в СНТ "Уралец" и приусадебных участков в селе Еманжелинка. Река снесла мост под Емажелинском. Под Челябинском река Биргильда вышла из берегов и затопила дорогу и сады. Спасатели на лодках эвакуировали 46 человек из СНТ "Железнодорожник". В пятницу вечером из-за размыва дамбы Киалимского водохранилища вода затопила четыре поселка ниже по течению реки Большой Киалим.