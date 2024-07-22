В Перми тренеру спортшколы вменили смерть ребенка во время кросса

В Перми тренера спортщколы обвиняют в смерти ребенка во время кросса.

По версии следствия, 10 апреля 2023 г. обвиняемый отправил группу маленьких спортсменов на легкоатлетический кросс по Кировскому району Перми. Дети залезли на недостроенное здание и стали с высоты скидывать кирпичи. Один из кирпичей попал в голову находившемуся на участке маленькому мальчику, отчего он умер на месте.

Дело ушло в суд, сообщает пермское краевое управление СКР.