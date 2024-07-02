Более 30 человек госпитализировали в Братске после посещения кафе

Более 30 человек госпитализированы в Братске с гастроэнтеритом и сальмонеллезом после посещения кафе. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"В городские медучреждения с жалобами обратились 32 человека, 31 госпитализирован, среди них 8 – дети", - написал он в Telegram-канале.

Роспотребнадзор приостановил работу кафе "Мехико". В работе заведения выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства.

Ранее в Курске 11 человек были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Все пострадавшие ели суши с морепродуктами в сливочном соусе из "Sushi King". Суши-бар временно закрыли.