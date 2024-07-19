В Росэнергоатоме назвали фейком информацию об аварии на Ростовской АЭС

В Росэнергоатоме, управляющем всеми российскими АЭС, сообщили о распространении в сети фейка о Ростовской атомной электростанции.

"В сети распространяется фейк о радиационной аварии на Ростовской АЭС. Будьте бдительны!! Блоки работают штатно, радиационный фон на уровне природного!" – говорится в сообщении компании.

16 июля был отключен первый энергоблок Ростовской АЭС из-за ложного срабатывания защиты. "Для выявления причин и максимально оперативного включения в сеть Ростовская АЭС мобилизовала все усилия, был выведен дополнительный персонал на случай внепланового ремонта. Оборудование проверено, блок включен в сеть в кратчайшие сроки", - сообщили в компании.

Блок был включен в сеть поздно вечером 16 июля после установления и оперативного устранения причин срабатывания электрической защиты.

"При отключении система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет", - отметили в Росэнергоатоме.

Там добавили, что энергоблоки 1,2 и 4 работают в штатном режиме, на утро 17 июля мощность блоков составляет 2800 мегаватт. Энергоблок №3 находится в плановом ремонте с 22 июня.