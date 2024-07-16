16 Июля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России появится фонд компенсации за ущерб таксистам и курьерам

Депутаты предложили создать компенсационный фонд для выплат за ущерб курьерам и таксистам, права которых нарушили агрегаторы.

Он будет пополняться за счет взносов цифровых платформ занятости, которые войдут в специальный реестр ФНС. Минимальный размер такого взноса предлагается установить на уровне 3 млн руб., говорится в последней версии проекта закона о платформенной занятости, которая рассматривалась на совещании у руководителя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.

Компенсационным фондом "будет обособленное имущество, принадлежащее Совету цифровых платформ на праве собственности и первоначально формируемое исключительно в денежной форме за счет обязательных взносов ее членов". Размещение средств будет проводиться через управляющую компанию на основании договора доверительного управления. Требования к составу и структуре средств фонда будут определяться инвестиционной декларацией, принятой Советом. Выплаты будут производиться в случае нарушения прав занятых на платформах, сообщают "Ведомости".

Напомним, российские власти вернулись к обсуждению регулирования платформенной занятости, которое началось больше года назад. Рабочая группа по подготовке проекта закона, в которой принимают участие эксперты, представители бизнеса и Минтруда, подготовила его новую версию. Документ согласован с Минтрудом и учитывает предложения специалистов и бизнес-сообщества.

Теги: таксисты, курьеры


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