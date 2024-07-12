Подозреваемой в убийстве "мальчика из чемодана" в Перми является его мать

В Перми следователи установили личность убитого мальчика, тело которого было обнаружено сегодня утром в чемодане возле мусорных баков. Погибшему ребенку было девять лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В совершении преступления следователи подозревают его мать - 34-летнюю местную жительницу. Судя по информации, опубликованной следственным комитетом, женщина скрывается от правоохранителей - проводятся мероприятия, направленные на установление ее местонахождения и скорейшее задержание.

Кроме того, следователи опубликовали видео осмотра жилища, в котором было совершено убийство мальчика.

О ходе расследования уголовного дела будет доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину. Его результаты поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.