В Орске назначили врио главы города – вместо оскандалившегося Козупицы

В Орске горсовет депутатов принял отставку Василия Козупицы с поста главы города и назначил врио руководителя – им стал Артем Воробьев, до сих пор он был заместителем главы.

Воробьев будет исполнять обязанности до 24 октября, когда станет известно решение конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы города. Было решено, что в состав комиссии войдут пять депутатов горсовета и пять человек, которых назначит губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Про Воробьева известно, что он много участвовал в чиновничьих конкурсах. В 2023 году стал полуфиналистом кадрового конкурса "Лидеры Возрождения. Луганская Народная Республика" и победителем финала ПФО кадрового конкурса "Лидеры России". В 2024 году стал суперфиналистом пятого юбилейного сезона "Лидеры России".

Василий Козупица написал заявление об отставке на прошлой неделе – после встречи с губернатором Денисом Паслером.

Напомним, Оренбургская область минувшей весной столкнулась с масштабным наводнением. Особенно сильно пострадал Орск: в нем 5 апреля прорвало дамбу стоимостью около 1 млрд руб. Ее построили в 2014 году — она не простояла и 10 лет. Оказалось, что это насыпное сооружение, а не гидротехническое. Судебный эксперт сообщил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений, в том числе, при составлении сметы и при составлении актов выполненных работ.

На фоне масштабной трагедии глава затопленного Орска заявил, что горд за переехавшего в Саудовскую Аравию сына. СМИ сообщили, что Николай Козупица уехал из России, произошло это, по совпадению, после объявления частичной мобилизации. Известно, что с тех пор он жил в Саудовской Аравии, а потом — якобы в Объединенных Арабских Эмиратах, где также весной, предположительно, приобрел элитное жилье.

Интересно, что сам мэр говорил, что не собирается увольняться, поскольку уйти в отставку во время затопления будет "не по-человечески, не по-государственному". Чиновник сказал, что самым эмоционально сложным для него моментом во время паводка стала акция протеста орчан, недовольных бездействием власти.