СК арестовал новые активы экс-сотрудников МВД по делу о рекордной взятке

Следственный комитет арестовал новые активы экс-сотрудников МВД, заочно обвиняемых в получении рекордной взятки, сообщает "Коммерсантъ".

Напомним, экс-сотрудник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков и его бывший коллега Дмитрий Соколов стали фигурантами уголовного дела о получении взятки. Они навязали "крышу" администратору криптобиржи WES (бывшей BTC) Алексею Иванову. За общее покровительство они получили криптовалюты на сумму почти в 5 млрд рублей. Как отмечало издание, это самая крупная в истории МВД России взятка.

По информации газеты, фигуранты конвертировали часть полученной криптовалюты в доллары, евро и рубли, разместив их на десятках счетов в различных банках, а также вложили в ценные бумаги. Затем начали скупать на них недвижимость. При этом отмечается, что полицейские покупали недвижимость и открывали счета в основном на своих подруг и сожительниц.

В рамках дела арестованы апартаменты в комплексе "Алые паруса" площадью 200 квадратных метров за 50 миллионов рублей и квартира в ЖК "Нежинский ковчег". Кроме того Соколов может владеть апартаментами в самом высоком здании Дубая — башне "Бурдж-Халифа".

Фигуранты дела успели скрыться за границу, после чего были объявлены в международный розыск и заочно арестованы судом.