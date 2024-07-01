В Усолье прошли детско-юношеские соревнования по парусному спорту «Строгановская регата-2024»

29-30 июня на территории историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское» при поддержке «Уралкалия» прошли региональные детско-юношеские соревнования по парусному спорту «Строгановская регата».

К участию в гонках заявились около 40 спортсменов в возрасте 8-15 лет на яхтах класса «Оптимист», «Кадет», «Луч-радиал», «Луч-мини» и «Ракета». В числе спортсменов — члены сборной Пермского края, кандидаты в мастера спорта. Соревнования прошли по международным правилам парусных гонок и стали этапом отбора в сборную Пермского края для участия во всероссийских соревнованиях.

Для гостей «Строгановской регаты» на территории историко-архитектурного комплекса были организованы экскурсии, мастер-классы и игровые программы для детей.

Андрей Силаев, заместитель генерального директора — директор по безопасности ПАО "Уралкалий" отмечает: «Уралкалий» поддерживает взрослый и детско-юношеский спорт, а также мероприятия, направленные на популяризацию физкультуры и здорового образа жизни. «Строгановская регата» проводится в Усолье с 2006 года и является одним из самых масштабных спортивных мероприятий. Водноспортивный праздник ежегодно привлекает множество молодых спортсменов из Пермского края и других регионов, пользуется популярностью у жителей и гостей Березников. Наряду со «Строгановской регатой» «Уралкалий» оказывает поддержку в проведении «Строгановской мили», «Звонов России», а также других массовых и социально-значимых мероприятий".