Прокуратура запросила 14 лет колонии для экс-главы "Автодора" по делу о строительстве ЦКАД

Экс-главе "Автодора" Сергею Кельбаху, который участвовал в строительстве и проектировке Крымского моста, грозит 14 лет лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями, пишет "Коммерсант". Такой срок запросил гособвинитель в ходе прений.

По данным газеты, нанесенный Кельбахом ущерб следствие оценивает в сумму более двух миллиардов рублей.

Как сообщалось, дело в отношении Кельбаха было заведено в 2019 году из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Экс-глава "Автодора" был задержан в 2021 году и помещен под домашний арест. По данным следствия, в 2017-м он незаконно выделил одной из компаний, занятых в строительстве ЦКАД, более двух миллиардов рублей. СМИ писали, что в деле якобы фигурирует компания "Крокус Интернэшнл" Араза Агаларова.