В Москве отправлен под домашний арест экс-глава "Автодора" Кельбах

В Москве Басманный суд отправил под домашний арест экс-председателя правления госкомпании "Автодор" Сергея Кельбаха, который проходит по делу о злоупотреблении полномочиями.

Мера пресечения ему избранна до 11 декабря 2021 года. Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство следствия, которое просило поместить Кельбаха под стражу.

Кельбаху запрещено покидать место жительства и пользоваться средствами связи, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, дело заведено из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.