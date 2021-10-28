28 Октября 2021
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Общество В России
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Москве отправлен под домашний арест экс-глава "Автодора" Кельбах

В Москве Басманный суд отправил под домашний арест экс-председателя правления госкомпании "Автодор" Сергея Кельбаха, который проходит по делу о злоупотреблении полномочиями.

Мера пресечения ему избранна до 11 декабря 2021 года. Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство следствия, которое просило поместить Кельбаха под стражу.

Кельбаху запрещено покидать место жительства и пользоваться средствами связи, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось, дело заведено из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.

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В Москве отправлен под домашний арест экс-глава "Автодора" Кельбах

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Теги: арест, Автодор



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