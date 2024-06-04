Помогите! В Москве из-за нехватки учителей студентов просят поработать в школах

По итогам состоявшегося заседания Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, посвященного проблеме дефицита учителей физики, математики и информатики в столичных школах, было принято решение обратиться за помощью к студентам, чтобы они согласились поработать в школах. Характерно, что о нехватке учителей именно по этим предметам недавно сказал министру просвещения президент РФ Владимир Путин. Но тот заверил, что все нормально.

Дефицит учителей в Москве по этим предметам оценивается примерно в тысячу человек. Для Москвы это относительно немного, но с учетом весьма приличных зарплат учителей цифра внушает тревогу. Что же в таком случае в регионах, где учителя получают по 20 тысяч рублей за ставку?

Было решено обратиться к вузам. Студенты технических вузов вполне могут работать в школе, считает замруководителя Департамента образования и науки Москвы Олеся Лукашук.

Замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова попросила вузы о помощи, чтобы они донесли до студентов информацию, что власти Москвы предлагают "великолепные" условия - зарплату 140 тысяч рублей. А если студент возьмет повышенную нагрузку и другие "активности", то будет 200 тысяч или даже больше. Лишь бы только студенты заткнули те дыры, которые есть. Тем, кто согласится, даже выберут школу поближе к их месту жительства.

Ректор Российского нового университета Владимир Зернов заявил, что сам, будучи студентом, подрабатывал в школе. И он ничуть не жалеет об этом. Правда, ректор не упомянул, что уровень советских студентов и нынешних несопоставим.

Доктор технических наук профессор Евгений Белый, которого в 2022 году вынудили уволиться из УлГУ за освещение проблем высшего образования, пишет, что эта новость вызывает грусть. Потому что стало понятно, что решения проблемы кадрового дефицита в образовании нет и не ожидается.

"Если даже в Москве, которая притягивает специалистов со всей страны, не могут закрыть вакансии и готовы брать на работу студентов, причем даже непедагогических специальностей, при таких объявленных зарплатах, то что тогда делать регионам, где учительские зарплаты в 4-5 раз меньше, куда на такие деньги никто переезжать не собирается", - подчеркивает Белый.

В прошлом году власти предложили разрешить работать учителями в школах без высшего образования. Хотя официально они не признают огромного дефицита учителей, называя смешные цифры. Но, по оценкам всех экспертов, речь идет о сотнях тысячах учителей. А если учесть, что 1,25 млн учителей "тянут" 2,25 млн ставок (работая в среднем на 1,8 ставки, о чем заявил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин), то получается, что в России не хватает миллиона учителей. Проблема достигла катастрофических масштабов. В провинции во многих школах нет учителей по многим предметам.