"Роскосмос" заявил о нехватке средств на геостационарные спутники

Корпорация "Роскосмос" не сможет произвести четыре из шести геостационарных спутников, создание которых предусматривается Стратегией развития отрасли связи до 2035 года.

Как заявил директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации Сергей Прохоров, это связано с отсутствием финансирования. Именно такие спутники обеспечивают работу каналов связи между Россией и дружественными странами.

По словам эксперта, к 2030 году как минимум у шести из 17 аппаратов завершится срок службы. Из шести аппаратов, которые должны быть заказаны в госкорпорации, заказаны только два: один со стороны "Газпром космические системы", второй – со стороны ФГУП "Космическая связь".

"Сегодня, развивая долгосрочные интересные низкоорбитальные и среднеорбитальные группировки, мы забываем об основе связности нашего государства с дружественными странами. Это было и будет за геостационарными системами", – отметил Прохоров.

Создание мощных геостационарных спутников связи требует значительно больше денег и времени, чем низкоорбитальных аппаратов, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что в 2024 году стартует производство спутников "Скиф", которые должны создать одноименную орбитальную группировку в рамках программы "Сфера". "Сфера" должна будет обеспечить страну интернетом и связью, она станет аналогом британского проекта OneWeb и StarLink Илона Маска.