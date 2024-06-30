"Пермэнергосбыт" продал долги Пермского свинокомплекса компании из Югры

ПАО "Пермэнергосбыт" продало долги Пермского свинокомплекса компании из Югры.

По данным Коммерсант-Прикамье, крупнейшим кредитором свинокомплекса станет компания "Армада" из Ханты-Мансийска. Об этом свидетельствуют данные банкротного дела. Согласно материалам краевого арбитража, 11 июня от "Армады" поступило заявление о замене кредитора в реестре требований кредиторов. Указано, что новый кредитор претендует на 200,4 млн руб., как правопреемник "Пермэнергосбыта" на основании соглашения об уступке прав. Энергетики факт сделки подтвердили.

ООО "Армада" специализируется на оптовой торговле ломом и обработке отходов и лома металлов. В 2023 году выручка компании составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 161,8 млн руб.

Напомним, АО "Пермский свинокомплекс", 100% акций которого принадлежит краевому минагро, было признано банкротом в апреле 2022 года. Общий размер заявленных требований кредиторов на конец прошлого года составлял 777,6 млн руб.