27 Июня 2024
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Общество Астраханская область
Фото: nso.ru

Показатель смертности за минувший год в Астраханской области снизился почти на 8%

За 2023 год показатель смертности в Астраханской области он составил 11,8% на 1000 населения, что на 7,9% ниже в регионе и на 2,5% в России по сравнению с предыдущим годом. Об этом на заседании правительства Астраханской области, которое прошло под председательством вице-губернатора Дениса Афанасьева, сообщил министр здравоохранения региона Александр Буркин.

Сокращению смертности способствует ранняя диагностика заболеваний. Глава регионального минздрава рассказал о проведении профмедосмотров и диспансеризации для взрослых и детей. Они организованы в 27 медучреждениях Астраханской области. В прошлом году сюда обратились более 620 тысяч человек, 175 тысяч из них – дети. Этот показатель вырос на четверть по сравнению с 2022 годом.

«Мы с участием главных внештатных специалистов проводим еженедельный мониторинг реализации мероприятий по снижению смертности. Кроме того, ведется работа, направленная на совершенствование оказания паллиативной и высокотехнологичной медицинской помощи», - сказал Александр Буркин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Он отметил, что для улучшения качества медпомощи в регионе реализуется программа по модернизации первичного звена здравоохранения. За последние три года в Астраханской области были отремонтированы 33 медучреждения, введены в эксплуатацию 16 модульных ФАПов и амбулаторий, приобретено 85 санитарных автомобилей и 141 медицинского оборудования.

«В 2025 году стартует новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», в рамках которого модернизация первичного звена продолжится», - отметил глава минздрава Астраханской области.

Он пояснил, что новый нацпроект будет способствовать выполнению целевых показателей государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» в 2025-2030 годах.

Теги: показатель смертности, профосмотры, диспансеризация населения, рання диагностика заболеваний


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