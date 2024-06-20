Рогозин заявил, что Украина может готовить новое контрнаступление

Вооруженные силы Украины могут готовить новое контрнаступление.

Как сообщил Telegram сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, об этом говорят минирование запорожских и херсонских дорог и удар по электроподстанции в Энергодаре. Наблюдается активность подразделений Украины на днепровских островах и в районе Крынок.

ВСУ пытаются наносить удары по системе противовоздушной обороны и аэродромам в Крыму. Рогозин считает, что все это говорит о подготовке к реализации замысла украинского Генштаба на очередной реванш, чтобы пробиться через Херсонский и Запорожский фронты к Крымскому полуострову.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк полагает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас находятся в стагнации на передовой.