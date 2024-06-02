Под Тюменью горит деревня. Огнем охвачены уже три дома

Крупный пожар полыхает в деревне Дударева Тюменского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Собщение о пожаре надворной постройки на улице Боровой поступило в ведомство сегодня, в 15.30.

К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь перекинулся на три жилых дома.

Сейчас в тушении пожара задействованы девять единиц техники и 30 человек личного состава от Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Предварительная площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Сведений о погибших, пострадавших не поступало.