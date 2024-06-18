Дело бизнесмена Малика Гайсина рассмотрит Верховный суд

Дело об обращении в доход РФ акций бизнесмена Малика Гайсина будет рассматривать Верховный суд. Как сообщается в карточке дела, заявление подала Генпрокуратура, к судье материалы поступили 17 июня, а следующее заседание запланировано на 25 июня.

Напомним, что в прошлом году по решению Ленинского районного суда Гайсин был обязан передать свое имущество в пользу государства. Затем в феврале этот же суд постановил взыскать с уральского бизнесмена 690 млн руб. в доход государства. Якобы экс-депутат неразумно управлял Уральским заводом электрических соединений "Исеть", из-за чего последний понес значительные убытки.

В этом же месяце стало известно, что фармацевтическая компания "Уралбиофарм", расположенная в Екатеринбурге и принадлежащая Гайсину, будет приватизирована государством в 2024-2026 годах.

Уральский бизнесмен обвиняется по части 1 статьи 201 (Злоупотребление полномочиями) и части 4 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата в особо крупном размере). Малик Гайсин находится под домашним арестом с марта 2023 года и уже не раз пытался его отменить.