АФК "Система" стала крупнейшим акционером производителя "Ессентуков" и "Нарзана"

АФК "Система" завершила объединение крупных предприятий на рынке бутилированной воды на базе группы компаний "Холдинг Аква", выпускающей "Ессентуки" и "Нарзан".

По итогам сделки ООО "Аква Инвестиции", владеющее 100% ООО "Холдинг Аква", получило полный контроль над производителем воды "Архыз VITA" (ООО "Архыз Оригинал"). Эту компанию "дочка" АФК "Система" купила в июне 2022 г. за 450 млн руб. Об этом сообщил РБК представитель холдинга. Факт объединения принадлежащих АФК "Система" производителей воды подтвердил изданию и официальный представитель компании Сергей Копытов.

Ранее стало известно, что государство в лице АО "Кавминкурортресурсы" вышло из числа собственников "Холдинг Аква" — единственного производителя минеральной воды "Ессентуки" № 4 и № 17 и "Нарзан". Ранее "Кавминкурортресурсам", крупнейшему недпропользователю в России, принадлежало 25% частно-государственного "Холдинг Аква". Остальные 75% были у частной компании ООО "Аква Инвестиции".