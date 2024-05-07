В центре Москвы открыли движение, перекрытое из-за инаугурации президента

В центре Москвы только сейчас открыли движение, перекрытое в восемь утра для проведения церемонии инаугурации президента России. Перекрывалось движение по участкам улиц Варварка, Ильинка, на Большом Москворецком мосту, Васильевском спуске, Кремлевской набережной.

Еще с ночи на Ильинке и Варварке запретили парковку.

Все публичные мероприятия церемонии при этом проходили только в самом Кремле. На церемонию были приглашены 2,5 тыс. гостей.